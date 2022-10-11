البرازيلي برونو سافيو ينفي وجود حسابه له على تويتر.. صورة

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي، على عدم امتلاكه لحساب عبر تطبيق تويتر، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مطالبا الجماهير توخي الحذر من التعامل مع تلك الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه والتي تنشر بعض الشائعات.



بوست لاعب الاهلى

يستأتف فريق الكرة بالأهلي تدريباته غداً ، الأربعاء، استعداداً لمباراة إتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب الأهلي غداً بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات اليوم حيث خاض الفريق مراناً أمس عقب ساعات من عودته للقاهرة بعد إنتهاء مباراة الذهاب أمام بطل تونس بملعبه.

وفاز الأهلي على إتحاد المنستيري أول أمس ، الأحد، بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم في اللحظات الأخيرة من المباراة التى جمعتهما بإستاد مصطفى بن جنات بالمنستير .

موعد مباراة الأهلي وإتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا هو السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري حيث تُقام المباراة في السادسة مساءً بإستاد الأهلي والسلاام.