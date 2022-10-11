شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الخميس استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الدخول في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية عصر الخميس المقبل، على أن يخوض المران الختامي هناك.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.