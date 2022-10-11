شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم ودياته بالفوز على كابسي بنصف دستة أهداف ومروان حمدي "سوبر هاتريك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بستة أهداف نظيفة، فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق كابسي ، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب فندق ميركيور الإسماعيلية، وذلك في ختام المباريات الودية التي يستعد من خلالها فريق المصري لانطلاق الموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف للاشئ ، حيث استهل المتألق مروان حمدي أهداف المباراة بهدف جميل في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف حسن علي الهدف الثاني للمصري في الدقيقة السابعة، ليعود مروان حمدي ويحرز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة الثانية والثلاثين، لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور الخضر بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل المصري ضغطه الهجومي ونجح الجزائري عبد الرحيم دغموم في اضافة الهدف الرابع للمصري في الدقيقة الثالثة عشر ، ليواصل مروان حمدي مسلسل تألقه ويحرز هدفه الشخصي الثالث وهدف فريقه الخامس في الدقيقة الخامسة عشر محققًا لقب الهاتريك ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث اختتم اللاعب مهرجان الأهداف في الدقيقة الثامنة والعشرين، باحرازه الهدف السادس لفريقه والرابع له محققًا لقب السوبر هاتريك.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من : محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد دبش ، إسلام أبو سليمة ، عمرو السعداوي لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي ايزي ايميكا وحسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم وأحمد الشيخ ومحمد عنتر كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي.

وفي منتصف الشوط الثاني دفع ايهاب جلال بالتونسي الياس الجلاصي بديلًا لمحمد عنتر ، قبل أن يجري ثلاثة تغييرات دفعة واحدة بنزول اسلام عطية وفريد شوقي واكبوتو بدلًا من ايزي ايميكا وأحمد الشيخ وعبد الرحيم دغموم ، فيما كان التغيير الأخير من نصيب اللاعب أسامة الجزار الذي حل بديلًا لمروان حمدي عريس اللقاء.