شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كولر لاكرم توفيق بعد أول مشاركة رسمية مع الأهلي عقب الشفاء من الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أكرم توفيق لاعب الأهلي إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب في مباراة اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال افريقيا.

وأكد كولر لأكرم توفيق أنه قدم مستوى جيد وأظهر حماسا شديدا خلال مشاركته في المباراة كما أكد تعافيه تماما من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها الموسم الماضي.

ويستأتف فريق الكرة بالأهلي تدريباته غداً ، الأربعاء، استعداداً لمباراة إتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب الأهلي غداً بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات اليوم حيث خاض الفريق مراناً أمس عقب ساعات من عودته للقاهرة بعد إنتهاء مباراة الذهاب أمام بطل تونس بملعبه.

وفاز الأهلي على إتحاد المنستيري أول أمس ، الأحد، بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم في اللحظات الأخيرة من المباراة التى جمعتهما بإستاد مصطفى بن جنات بالمنستير .

موعد مباراة الأهلي وإتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا هو السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري حيث تُقام المباراة في السادسة مساءً بإستاد الأهلي والسلاام.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.