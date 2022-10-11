شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية شيكابالا وإمام عاشور لموقعة الزمالك وفلامبو.. وجمعة يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك، البدلاء والمستبعدين من مواجهة فلامبو الأخيرة، فقرة خططية خاصة خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلال هذه الفقرة على بعض الأمور التكتيكية الخاصة بخطة اللعب بجانب أمور خططية أخرى.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، على قيادة هذه الفقرة ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين. وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها.

وشهدت الفقرة مشاركة جميع اللاعبين البدلاء والمستبعدين من المواجهة الأخيرة، وظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور بجاهزية فنية قوية استعدادا للفترة المقبلة.

فيما واصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر البرنامج التأهيلي الموضوع له، من قبل الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بكدمة أنكل القدم.

ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي داخل صالة الجيمانيزيوم، وذلك من أجل تجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب، وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.