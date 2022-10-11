وفاة والد نجم برشلونة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن وفاة والد اللاعب أرتورو فيدال نجم برشلونة، وإنتر ميلان السابق.

وأكدت التقارير التشيلية أن والد أرتورو فيدال، وجد متوفيًا داخل أحد أندية الفروسية بتشيلي لأسباب مازالت قيد التحقيق.

وأكملت التقارير أن سبب وفاة والد فيدال المعروف حتى الآن هو سكتة قلبية، ولكن هذا السبب غير مؤكد حتى الآن.

وانضم فيدال إلى فلامينجو خلال صيف العام الحالي، وذلك قادما من صفوف نادى إنتر ميلان الإيطالي.

وشارك أرتورو فيدال في مساعدة إنتر ميلان نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.