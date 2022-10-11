أمير مرتضى: الصفقات الجديد عليها مسؤولية كبيرة.. وجميعهم وفقًا لرؤية فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن المسؤولية كبيرة على اللاعبين الجدد لتقديم أفضل ما لديهم مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمير مرتضى قائلًا :"اللاعبون الجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل وحصلوا على بطولتي الدوري وكأس مصر للموسم الماضي، وبناءً عليه أصبح عليهم دوراً كبيراً في الظهور بالشكل المطلوب الذي يفيد الفريق".

وأشار المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك إلى أن الزمالك عمل على شقين خلال التدعيمات في الانتقالات الصيفية الأخيرة وهما، الأول هو حاجة الزمالك لسد الاحتياجات بعد موقف إيقاف القيد السابق، و الأمر الثاني هو تعويض اللاعبين الذين خرجوا ورحلوا عن الفريق، وعليه كان لا بد من البناء والتدعيم مع اللاعبين الشباب الذين شاركوا وظهروا مع الفريق الأول بشكل مميز.

وشدد المشرف العام على الكرة، على أن كل اللاعبين الجدد انضموا للفريق وفقاً للرؤية الفنية والطلبات الخاصة للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، بعد متابعة لفترة طويلة.

وأتم أمير مرتضى تصريحاته بالتنويه إلى أنه كانت هناك أولويات للتعاقدات في هذه الفترة، وكان من الممكن تأجيل البعض لفترة الانتقالات المقبلة، في حال أي تعثر، قائلاً:"ولكن نجحنا في التعاقد مع اللاعبين المطلوبين ووفرنا كل الاحتياجات الخاصة بالفريق".