مانشستر سيتي يتعادل سلبيًا مع كوبنهاجن في غياب هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل مانشستر سيتي مع كوبنهاجن سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة الرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد اللقاء إلغاء هدف لمانشستر سيتي أحرزه رودري هيرنانديز من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وذلك بسبب لمس الكرة ليد رياض محرز قبل تسديدة رودري.

وفضل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الإبقاء على لاعبه هالاند على دكة البدلاء طوال الـ90 دقيقة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة العاشرة محتلًا صدارة المجموعة، واقترب من حسم الصعود، بينما ارتفع رصيد كوبنهاجن إلى النقطة الثانية محتلًا المركز الثالث.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو، أكانجي، لابورت، جوميز

خط الوسط: هيرنانديز، دي بروين، جوندوجان

خط الهجوم: محرز، جريليش، ألفاريز

ملخص المباراة..

ألغى حكم اللقاء سجل الهدف الأول الذي سجله السيتي في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، عن طريق رودري هيرنانديز من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وذلك بسبب لمس الكرة ليد رياض محرز قبل تسديدة رودري.

وجاءت أول تسديدة خطيرة من كوبنهاجن في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها إيدرسون.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد العودة لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليد مدافع كوبنهاجن في الدقيقة 24، وتصدى لها حارس كوبنهاجن بعد تسديدة محرز.

وفي الدقيقة 29 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جوميز لاعب مانشستر سيتي بعد عرقلته لمهاجم كوبنهاجن قرب منطقة الجزاء.

ولم يشهد الشوط الثاني أي كرات خطر على المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصل كل فريق على نقطة.