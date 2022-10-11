مصدر لمصراوي: الأهلي يُجهز للتصعيد ضد تصريحات هناء حمزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن النادي الأهلي يُجهز للتصعيد ضد تصريحات هناء حمزة نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة بعد أن وجهت اتهامات بتزوير عقد ابنتها مريم مصطفى لاعبة فريق الطائرة بالنادي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن النادي الأهلي يجهز للتصعيد باتخاذ إجراءات تتعلق بالشق الجنائي في تصريحاتها التي اتهمت خلالها مؤسسة مرموقة مثل الأهلي بالتزوير في محررات وعقود رسمية، رغم أن اللجنة الأولمبية أقرت بصحة العقود التي أحضرتها بنفسها من اتحاد اللعبة برقم مسلسل معتمد بشكل رسمي ووقعت عليها اللاعبة برغبتها والأهلي يمتلك مستندات بالفيديو للاعبة أثناء التوقيع والبصمة على العقود التي وقعتها لمدة 4 مواسم قادمة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:"ينوي الأهلي التصعيد في كل الاتجاهات ضد هناء حمزة التي خالفت مقتضيات منصبها ووجهت اتهامات خطيرة بدون مستندات للنادي إلى جانب عدم التفريط في حقوق الأهلي في تعاقده مع اللاعبة فكانت مريم مصطفى قد مددت عقدها مع النادي لمدة 4 مواسم قبل أن تحاول التراجع عنه للانتقال إلى الزمالك وبعد فشل محاولاتها لجأت والدتها إلى استغلال منصبها لفسخ العقد واتهام الأهلي بالتزوير".