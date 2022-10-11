مباشر.. شاختار 0-0 ريال مدريد.. دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة شاختار دونتسك الأوكراني وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، بينما يقع شاختار في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويتكون تشكيل ريال مدريد من: لونين، لوكاس فاسكيز، ناتشو، روديجير، فيرلاند ميندي، تشواميني، كروس، فالفيدري، هازارد، بنزيما، رودريجو.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة، عندما سدد أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل.

وهدد بنزيما مرمى شاختار، بعد أن سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس الفريق الأوكراني تصدى للكرة بثبات، ومنع ريال مدريد من افتتاح التهديف.

ومرر رودريجو تمريرة بينية رائعة وصلت إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ليسدد المهاجم الفرنسي كرة قوية بيسراه ولكن حارس شاختار يتصدى لها ببراعة.

وواصل حارس شاختار تألقه في المباراة، بعدما تصدى لتصويبة صاروخية من فالفيردي من خارج منطقة الجزاء، ليحولها إلى ركلة ركنية.