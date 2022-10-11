السماح للجماهير بحضور الدوري السعودي للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تذاكر المباراة الافتتاحية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2023/2022، والذي سينطلق غدا الخميس.

وأعلنت عن تذاكر مباراة فريقي سما والنصر، عبر الحساب الرسمي في تويتر، والتي ستقام على الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وتبلغ سعر التذكرة 40 ريالا.

وهذه المرة الأولى التي يسمح للجمهور بشكل عام الحضور لمباريات الدوري النسائي في السعودية، حيث سمح فقط لعائلات اللاعبات بالحضور لمباريات دوري المناطق للسيدات 2021 وبطولة المملكة 2022، والتي كانت أولى البطولات الرسمية للكرة النسائية تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح تجربة دخول الجمهور لمباريات بطولة غرب آسيا لسيدات الصالات 2022، والتي أقيمت في شهر يونيو الماضي بصالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، وانتهت بحصول صاحب الأرض على الوصافة، وفوز منتخب العراق باللقب.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد تقدم للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بداية شهر أغسطس الماضي، بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026