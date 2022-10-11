أخضر الشاطئية يستعد لبطولة القارات

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وأجرى لاعبو (أخضر الشاطئية)، أمس، تدريباتهم على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمنطقة جازان، الذي يستمر حتى 12 أكتوبر الجاري، ويمثل المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022 التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلا في Beach Soccer والمقرر إقامتها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.وأجرى لاعبو (أخضر الشاطئية)، أمس، تدريباتهم على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، بقيادة مساعد المدرب (البرازيلي) تياقو سوزا، الذي فرض على اللاعبين حصتين تدريبيتين (صباحية ومسائية) بهدف رفع المعدل اللياقي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية باستخدام الكرة وإجراء مناورات تدريبية.

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