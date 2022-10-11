الشباب يرفض الخسارة.. والزعيم يواصل التفريط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض ليوث الشباب، متصدرو دوري روشن السعودي للمحترفين بـ19 نقطة، الخسارة أمام الهلال الباحث عن تعديل وضعه في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية طوال مجرياتها، في أقوى مباريات الجولة السابعة، في حين واصل أشهب حائل انطلاقه بانتزاع فوزه الخامس من أمام مضيفه الرائد بهدفين دون رد، رغم حالة الطرد التي تعرض لها لاعبه أواخر شوط المباراة الأول، بينما حقق فرسان مكة فوزهم الثاني أمام الباطن الذي ما زال خالي النقاط في بنك الدوري.

إيغالو يفشل في الامتحان أهدر النيجيري اوديون ايغالو مهاجم الهلال، هداف دوري روشن، ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه في مواجهة الشباب، ولم يقدم المستوى المأمول منه في اللقاء، مما أجبر الأرجنتيني دياز على استبداله بعد أن ظهر عليه الغضب في دكة بدلاء الهلال.

وبعد إهدار هذه الضربة الجزائية، أصبح إيغالو بعيدا عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ انضمامه للزعيم.

وهاجمت جماهير الأزرق المهاجم النيجيري بشدة عقب المباراة، محملين إياه مسؤولية تراجع مستوى الفريق بشكل عام في الجولات الأخيرة، ومسؤولية ضياع النقاط الثلاث في ديربي الليلة.

يذكر أن إيغالو سجل 3 أهداف خلال 7 جولات في الموسم الجاري من دوري روشن، يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين.

دياز يواصل التفريط في النقاط

فشل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، في كسر حاجز التعثر الذي لازم الفريق في الجولتين الخامسة والسادسة، مفرطا في الحصول على 7 نقاط في المواجهات الـ3 الأخيرة للفريق، واضعا أكثر من علامة استفهام حول مصير حامل اللقب.

الهلال لم يستطع تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية من الدوري السعودي، للمرة الأولى، تحت قيادة مدربه رامون دياز، وهو رقم سلبي قد يلخص الحالة الفنية للفريق حاليا والتي تثير استياء جمهوره الكبير.

وسبق للهلال أن فشل تحت قيادة دياز في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات متتالية، لكن لم تكن في بطولة واحدة بل بطولتين، ولم يسبق للفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني أن صام عن الانتصار في 4 مباريات متتالية أبدا، سواء في بطولة واحدة أو أكثر.

فرسان مكة يستغلون ظروف الباطن

نال فريق الوحدة نصيبه من ظروف الباطن هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون رد، جاءت عن طريق الإسباني البرتو بوتيا وحسين العيسي، ليحقق فوزه الثاني هذا الموسم، ويتقدم في سلم الترتيب للمركز الـ9 بـ7 نقاط. وحافظ الوحدة على سجله الإيجابي بعدم الخسارة على ملعبه في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، في دوري روشن للمحترفين.

وخاض الوحدة ثالث مواجهة له على ملعبه هذا الموسم، ليحقق فوزه الثاني على أرضه مقابل تعادل وحيد، ليصل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ9. وسجل الوحدة 4 أهداف، كلها على ملعبه، 3 منها من كرات ثابتة نفذها المغربي فيصل فجر، فيما جاء الهدف الرابع من عرضية.

أشهب حائل يواصل بريقه

واصل فريق الطائي، فرس الرهان هذا الموسم في دوري روشن السعودي للمحترفين، انطلاقه الإيجابي بتحقيقه الفوز الخامس بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو داكوستا «بيبا»، بتغلبه على مستضيفه الرائد بهدفي الكونغولي مبينزا كامبوليكي والجزائري أمير سعيود، في أفضل بداية للأشهب منذ صعوده في الموسم قبل الماضي.

الطائي سيواجه الهلال السبت القادم، ثم سيتوقف دوري روشن السعودي لشهرين تقريبا، لإتاحة الفرصة أمام المنتخب السعودي للاستعداد والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.