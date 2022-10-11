اشتراطات ومعايير جديدة لحكام النخبة في آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) بضمان استمرار حكام مباريات القارة في أعلى معايير الإرشاد والتوجيه، وذلك خلال اجتماعها السادس الذي عقد أمس.

ووافقت اللجنة التي ترأسها دو تشاوساي، على كثير من القرارات التي تهدف إلى رفع المعايير لمحكمي حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومدربي حكام النخبة كذلك، بخلاف دورات FIFA FUTURO III.

ولاحظت اللجنة التحديات في عملية الاختيار الحالية، إذ يتم اختيار حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومدربي حكام النخبة خلال دورات FIFA FUTURO III، التي تعقد في المناطق المعنية، بناء على التقييمات والتوصيات من مدربي الدورة. ونظرا للتحديات التي أحدثها الوباء كورونا ، انتقلت دورات FIFA FUTURO III إلى افتراضية منذ ذلك الحين، دون تقديم توصيات إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدار العامين الماضيين.

وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز معايير الدخول، رأت اللجنة أنه يجب أن يتمتع حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومدربو حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في لجنة مسؤولي مباراة النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بدلا من شرط السنتين الحالي.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون محكمو حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي، والمحاضرين لحكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أقل من 65 عاما من عام الترشيح، ويجب أن يكونوا متقنين للغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.

وبالمثل، بالنسبة لمدربي حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سينظر الاتحاد الآن في مسؤولي مباراة النخبة المتقاعدين، الذين شاركوا بنشاط كمدربي حكام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تقييم أجراه الاتحاد الآسيوي.

وأشادت اللجنة بحكام المباريات في آسيا، لاستمرارهم في التألق في أكبر مراحل كرة القدم العالمية، خلال تعييناتهم في كثير من بطولات الاتحاد الآسيوي والفيفا والإقليمية والدولية.

وأعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بالتطور المستمر لمسؤولي مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال كثير من ورش العمل والندوات والأنشطة التي عقدت عبر الإنترنت، إضافة إلى التأثير المغير للعبة لأكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي وبرنامج AFC لنجوم التحكيم.

اشتراطات وقرارات لجنة الحكام في الآسيوي

أن يتمتع حكام النخبة بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في لجنة مسؤولي مباراة النخبة في الاتحاد الآسيوي

أن يكون محكمو حكام النخبة أقل من 65 عاما من عام الترشيح

أن يكونوا متقنين للغة الإنجليزية كتابة وتحدثا

أن يكون مدربو حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي نشطاء أيضا في الاتحادات الأعضاء كمدربي حكام

سينظر الاتحاد الآن في مسؤولي مباراة النخبة المتقاعدين، الذين لديهم خبرة في آخر نسخة من كأس العالم FIFA

سينظر في مسؤولي مباراة النخبة المتقاعدين، الذين شاركوا بنشاط كمدربي حكام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم