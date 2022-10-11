انطلاق بطولة السعودية تويوتا للراليات اليوم

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وسينطلق الرالي بحفل يقام عند الساعة الثالثة عصرا في (منتزه القصيم الوطني ــ عسيلان) ويستمر لثلاثة أيام، تليه مرحلة خاصة استعراضية قصيرة، ويمتد الرالي لمرحلتين خاصتين خاضعتين للتوقيت، الأولى طولها 185 كلم الخميس المقبل، والثانية طولها 123 كلم يوم الجمعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية لموسم 2022م الذي سينطلق اليوم، بمنطقة القصيم بالتعاون مع وزارة الرياضة وبمشاركة 45 سيارة، و 23 دراجة نارية، وخمس دراجات نارية رباعية العجلات «كواد».وسينطلق الرالي بحفل يقام عند الساعة الثالثة عصرا في (منتزه القصيم الوطني ــ عسيلان) ويستمر لثلاثة أيام، تليه مرحلة خاصة استعراضية قصيرة، ويمتد الرالي لمرحلتين خاصتين خاضعتين للتوقيت، الأولى طولها 185 كلم الخميس المقبل، والثانية طولها 123 كلم يوم الجمعة.

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