رسميًا.. فيوتشر يُعلن تعاقده مع مهند لاشين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي فيوتشر، اليوم الثلاثاء، تعاقد مجلس إدارته مع لاعب طلائع الجيش مهند لاشين.

ونشرت حسابات فيوتشر تصميمًا للاعب مُذيلاً بتعليق:"رحبوا معنا بأولى الصفقات.. رمانة خط الوسط".

وقال اللاعب في وقت سابق بأغسطس الماضي"أعتقد أنه موسم استثنائي لطلائع الجيش وبدأناه بالفوز على الأهلي أيضا في السوبر المحلي".وأضاف: "من البداية وضعنا نظام لأنفسنا من أجل الفوز وبذل أقصى جهد والآن أصبحنا في المركز الرابع ".

وأكمل: "ربنا كرمني أيضا هذا الموسم بالتواجد في منتخب مصر رغم صعوبة مشاركة لاعبين خارج الأهلي والزمالك مع الفراعنة".وتابع: "انتهت الأمور مع فيوتشر وسأنضم له بداية من الموسم المقبل وهي خطوة مهمة بالنسبة لي، خاصة وأنه فريق يمتلك طموح وسيشارك في الكونفدرالية وأتمنى أن أكون إضافة للفريق".

وواصل: "حدثت مفاوضات كثيرة مع أندية كبيرة معي ولكن القرار كان في يد طلائع الجيش والذي رأى أن عرض فيوتشر هو الأنسب".واختتم: "أتمنى التوفيق لطلائع الجيش والحمد لله سأتركه وهو في مركز جيد في الدوري، كما سيشارك أيضا في البطولة العربية".