خاص.. تعرف على موقف رباعي الزمالك من المشاركة في لقاء العودة أمام فلامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف رباعي القلعة البيضاء، الذي غاب عن مباراة فلامبو، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وغاب محمود حمدي الونش وشيكابالا وعبد الله جمعة وإمام عاشور عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، في اللقاء الذي أقيم على أرضية إستاد برج العرب.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة أن عبد الله جمعة والونش بنسبة تقترب من 90% خارج مباراة العودة القادمة.

وأضاف المصدر: "بالنسبة لشيكابالا وإمام عاشور فهم على أتم الاستعداد للمباراة ولا يوجد أي عائق أمام مشاركتهما".

وحقق نادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره فلامبو البوروندي، بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندي في 14 أكتوبر الجاري، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.