تشكيل السيتي في دوري الأبطال.. لأول مرة منذ بداية الموسم هالاند على دكة البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة كوبنهاجن، في المباراة المقامة بين الفريقين خلال الجولة الرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي صدار ترتيب المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة من ثلاث مباريات، بينما يأتي كوبنهاجن في المركز الرابع والأخير، برصيد نقطة واحدة.

وفضل المدير الفني بيب جوارديولا إراحة لاعبه إرلينج هالاند لأول مرة منذ انضمامه للسيتي، كما وضع فودين على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو، أكانجي، لابورت، جوميز

خط الوسط: هيرنانديز، دي بروين، جوندوجان

خط الهجوم: محرز، جريليش، ألفاريز