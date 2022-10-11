هاري كين يتحدث عن شائعات انتقاله لبايرن.. وبداية هالاند مع السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كسر الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام، اليوم الثلاثاء، صمته بشأن التقارير التي ربطته مؤخرًا بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ويستعد توتنهام لمواجهة آينتراخت فرانكفورت والمقرر إقامتها، غدًا الأربعاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كين في المؤتمر الصحفي: "بايرن فريق كبير، ولكن كل تركيزي هو على توتنهام ومحاولة الفوز مساء غدًا الأربعاء".

وأضاف: "نحن في مرحلة مهمة بدور المجموعات خاصة مع تبقي مباراتين على أرضنا، لقد تحدثنا عن مدى أهمية الفوز ووضع بصمتنا على هذه المجموعة".

وأكمل: "أريد أن أسجل في كل مباراة وسأبذل قصارى جهدي للقيام بذلك لمساعدة الفريق".

وتابع: "لقد لعبت مباريات في المجموعة وشعرت فيها بخيبة أمل لعدم تسجيل أي هدف، لذلك آمل أن أغير ذلك مساء الغد".

ويتصدر سبورتينج لشبونة جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط ويليه توتنهام وصيفًا بـ4 نقاط متساويا مع آينتراخت فرانكفورت.

هاري كين: بداية هالاند رائعة

وتحدث هاري كين عن الانطلاقة الرائعة للنرويجي إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وقال كين: "أنا لست شخصًا أحب التفكير أو التحدث عن لاعبين آخرين، لقد قدم (هالاند) بداية رائعة هذا الموسم، وهو صاحب الفضل الكامل في ذلك".

واستكمل: "لكن هذا شيء لا يمكنني التحكم فيه، لذلك أركز أنا على ما يمكنني التحكم فيه، وأريد تسجيل المزيد من الأهداف في البريميرليج ودوري الأبطال بالتأكيد".

وواصل: "الناس يتحدثون عنه، وهم محقين في ذلك، لقد كانت بدايته رائعة ولكن ما زال هناك طريق طويل لنقطعه وأنا أركز على نفسي".