لشرح تعديلات قوانين كرة القدم.. كلاتنبرج يجتمع بمديري الكرة في الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يعقد الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس رابطة تطوير التحكيم المصري، خلال الأيام المقبلة، سلسلة اجتماعات مع جميع مديري الكرة بأندية الدوري المصري الممتاز، وكذلك مع مقدمي البرامج الرياضية ومعلقي مباريات كرة القدم، لشرح آخر تعديلات قوانين كرة القدم.

وتأتي تلك الخطوة من جانب كلاتنبرج، لتوضيح كيفية اتخاذ القرارات الخاصة بحكم الفيديو المساعد "VAR" وآليات العمل خلال الموسم المقبل.

وفي وقت سابق، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، في سابق لأول مرة مقطع فيديو لكلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام، وهو يتحدث عن بعض الحالات التحكيمية خلال الجولة الأخيرة من الدوري المصري، وبه بعض تسجيلات غرفة تقنية الفيديو.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد عين كلاتنبيرج في منصب رئاسة وتطوير لجنة الحكام المصرية خلفًا لعصام عبدالفتاح.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قد صرح قبل أيام، بأن الموسم الجديد في مصر سيبدأ يوم 18 أكتوبر الجاري، وينتهي 30 يوينو المقبل، وستلعب بحد أقصى 4 مباريات أثناء كأس العالم 2022.