رسميًا.. الاتحاد السكندري يحسم صفقة من أوغندا لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في إتمام التعاقد مع الظهير الأيمن جافين كيزيتو قائد منتخب أوغندا الأوليمبى واللاعب السابق لنادي كامبالا إف سي مواليد 2002.

وجاء التعاقد مع جافين كيزيتو في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد السكندري على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه وخاصة فى مركز الظهير الأيمن.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادي الاتحاد السكندري بعقد يمتد 3 مواسم عقب انتهاء المفاوضات معه.

وكشف زعيم الثغر أن اللاعب الأوغندي سوف يتم قيده ضمن صفوف قطاع الناشئين بالنادي.

ووصل كيزيتو إلى مدينة الإسكندرية منذ ساعات وسوف يخوض التدريبات مع الفريق، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لبدء منافسات بطولة الدوري العام للموسم الجديد.

ومن جانبه، أشاد الصربي زوران المدير الفني للاتحاد باللاعب وقدراته الفنية، علمًا بأن جافين شارك في 6 مباريات رسمية مع المنتخب الأول لبلاده.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري أبرم عدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي والذي انتهى، أمس الإثنين، ولعل من أبرزها المهدي سليمان وإبراهيم حسن وأحمد سيد غريب ومحمود علاء وأوستن أموتو.