مصدر في الأهلي ينفي لمصراوي اتهامات هناء حمزة

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى الأهلي ما رددته هناء حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بخصوص تزوير عقد ابنتها مريم مصطفى لاعبه الطائرة بالنادي، ووصف ما قالته في هذا الصدد بـ"الكذب والتضليل".

وقالت هناء حمزة إن ابنتها وقعت على أوراق للحصول على مستحقاتها المتبقية لدى النادي الأهلي بعد انتهاء عقدها، لكن مسؤولي القلعة الحمراء استغلوا توقيعها على هذه الأوراق لتزوير عقد جديد.

وقال مصدر في النادي الأهلي في تصريحات لمصراوي إن النادي "يملك عقود وقعتها مريم بخط يدها، وأيضا العقد عليه بصمة يد اللاعبة".

وأضاف: "هناك فيديو وصور لتوقيع اللاعبة للأهلي في الجلسة التي حضرتها هناء حمزة والعامري ومرتجي وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وبالتالي موقف الأهلي قوي ولم يتم تزوير العقد مثلما تدعي".

وأتم: "الأهلي أرسل هذه المستندات إلى اتحاد الكرة الطائرة واللجنة الأولمبية وفي انتظار القرار النهائي".