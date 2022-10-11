كرة سلة.. الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق الفريق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، الفوز على نظيره أهلي حلب السوري بنتيجة 87/76 في دور الـ16 من البطولة العربية لكرة السلة.

وحجز الأهلي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي ليواصل حملة الدفاع عن اللقب، من المقرر أن يواجه الفائز من الجهراء الكويتي والبشائر العماني.

واستهل "رجال سلة الأهلي " مشواره في البطولة بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة 132-53، ثم تغلب على الغرافة القطري بنتيجة 108-59 ، قبل أن يفوز على الرياضي اللبناني بنتيجة 88-71 ليتصدر مجموعته ويتأهل الى دور الـ16.

وتضم قائمة فريق «رجال سلة الأهلي » في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.