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ذهبية وفضيتان للتايكوندو فى البطولة العربية بلبنان

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القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب التايكوندو 3 ميداليات متنوعة فى منافسات البطولة العربية " كأس اللواء  أحمد فولى " والتى تقام بلبنان وتستمر حتى  12 أكتوبر الجارى. 

 

الميداليات مقسمة إلى ذهبية وفضيتان ، توج بالذهبية أحمد جمال، بينما توج بالفضيات شهد سامى و مرام نبيل .

 

وتأتى المشاركة فى البطولة ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للتايكوندو، وتضم البعثة خالد محمود نائب رئيس الاتحاد .

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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