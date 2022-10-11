شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية وفضيتان للتايكوندو فى البطولة العربية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب التايكوندو 3 ميداليات متنوعة فى منافسات البطولة العربية " كأس اللواء أحمد فولى " والتى تقام بلبنان وتستمر حتى 12 أكتوبر الجارى.

الميداليات مقسمة إلى ذهبية وفضيتان ، توج بالذهبية أحمد جمال، بينما توج بالفضيات شهد سامى و مرام نبيل .

وتأتى المشاركة فى البطولة ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للتايكوندو، وتضم البعثة خالد محمود نائب رئيس الاتحاد .