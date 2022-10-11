شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً ..إنـبى يتعاقد مع محمد عبد العاطى وعماد ميهوب استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة نادي إنبي، اجراءات التعاقد مع الثنائي، محمد عبد العاطى ، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ، قادماً من نادى وادى دجلة، وعماد ميهوب لمدة موسمين على سبيل الإعارة ، قادماً من نادى بيراميدز .

وكشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى كواليس انتقال مصطفى شلبى لاعب وسط الفريق البترولى إلى نادى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى، الذى أغلق أبوابه أمس.

وقال مدير الكرة بإنبى، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": المبلغ الذى تم طلبه فى مصطفى شلبى لم يتم تغييره لأى نادٍ ولم نتراجع عنه خلال مفاوضات الزمالك.

وتابع : الأهلى حدد مبلغ لشراء اللاعب ورفض زيادته كما إننا حددنا مبلغ لبيع اللاعب ورفضنا التنازل عن هذا المبلغ والزمالك ظل مهتماً بالصفقة، وأتمنى ألا تفهم جماهير الأهلى أننا غالينا فى الصفقة على النادى الأحمر، وتساهلنا فى البيع للزمالك، موضحاً أن الأبيض كان لديه إصرار على الصفقة.

وأضاف: المبلغ الذى قيل منذ البداية هو ما اتفقنا عليه مع الزمالك، والمبلغ كان أكثر من 20 مليون، وتعاقدنا مع 18 صفقة حتى الآن، وعماد ميهوب من أهم صفقاتنا، ونسعى لإخراج لاعبين أخرين مثل مصطفى شلبي وجون إيبوكا.

واختتم: قطاع الناشئين بإنبي يدعم الفريق الأول باستمرار، وهناك 4 ناشئين سيكون لهم دور مهم في الدوري المصري، وهم، عبد الله عادل عزت وزياد كمال، ومحمد حمدي وأحمد نادر حواش.