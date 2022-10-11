شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يضم كوكو حارس سيراميكا موسم واحد على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسؤولو النادي الاسماعيلي، اجراءات استعارة محمد كوكو حارس مرمى فريق سيراميكا، وذلك لمدة موسم، في إطار خطة الفريق الأصفر لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد والمقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

على صعيد أخر ، وجه حسنى عبد ربه، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبى فريقه من خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن آرائهم فى الملفات الكروية، وذلك لفرض حالة من التركيز على جنبات الفريق استعداداً لانطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وشدد "القيصر"، فى اجتماعه مع اللاعبين، على ضرورة الالتزام بالتعليمات بحثاً عن بداية موفقة فى الدوري، لاسيما بعدما أوقعت القرعة الدراويش فى مواجهة الأهلى بالجولة الأولى للمسابقة على غرار الموسم الماضى.

وفى وقت سابق قال باهر المحمدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، إن رغبته الأولى دائما هي الاستمرار مع ناديه الحبيب، على الرغم من تلقيه الكثير من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.