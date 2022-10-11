شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع جافين كيزيتو قائد منتخب أوغندا الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى أتمام التعاقد مع الظهير الأيمن جافين كيزيتو كابتن منتخب أوغندا الأوليمبى واللاعب السابق لنادى كامبالا إف سي مواليد 2002 وطوله 1.74م .

وتأتي الصفقة ، في إطار حرص مجلس إدارة النادى السكندري على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة فى مركز الظهير الأيمن ،و سيتم قيد اللاعب ضمن صفوف قطاع الناشئين بالنادي .

وأشاد الصربى زوران المدير الفني لزعيم الثغر باللاعب و قدراته الفنية ويذكر أن "جافين" قد شارك في "6" مباريات رسمية مع المنتخب الأول لبلاده .

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندى بعقد يمتد لـ3 مواسم عقب إنتهاء المفاوضات معه ، ووصل اللاعب إلى مدينة الإسكندرية منذ ساعات وسيخوض التدريبات مع الفريق اليوم أستعداداً لبدء منافسات بطولة الدورى العام للموسم الجديد .