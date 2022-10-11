شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بطل سوريا ويصعد لربع نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة بالنادي الأهلى على نظيره أهلى حلب السورى بنتيجة 87/76 في منافسات دور الـ16 من البطولة العربية للسلة ، والتى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى.

وبذلك تأهل فريق الأهلى إلى دور ربع النهائي من منافسات البطولة العربية ليلحق بالاتحاد السكندري الذى صعد أيضا.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وكان الأهلى قد تغلب على الميناء اليمنى والغرافة القطرى والرياضى اللبناني، متصدرا مجموعته فى مباريات الدور الاول من البطولة محققا العلامة الكاملة .