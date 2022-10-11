شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وإتحاد المنستيري فى إياب دور الـ32 لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي وإتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا هو السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري حيث تُقام المباراة في السادسة مساءً بإستاد الأهلي والسلاام.

وفاز الأهلي على إتحاد المنستيري أول أمس ، الأحد، بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم في اللحظات الأخيرة من المباراة التى جمعتهما بإستاد مصطفى بن جنات بالمنستير .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي واتحاد المنستيري

ويلتقي الأهلي مع اتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا هو السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري حيث تُقام المباراة في السادسة مساءً بإستاد الأهلي والسلام.

الأهلي يطلب زيادة الجماهير في مباراة العودة

ويتواصل مسئولو الأهلي مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لطلب زيادة العدد المسموح من الجماهير الحمراء لحضور مباراته ضد الاتحاد المنستيري ، ويرغب الأهلي في الحصول على الموافقات اللازمة لحضور السعة الكاملة لاستاد الأهلي والسلام، والتي تصل إلى 22 ألف مشجع، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في مباراته القادمة ببداية مشواره فى البطولة الأفريقية، والتي يرغب فى المنافسة على استعادة لقبها وتحقيق النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.