شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يجهز الثنائى النيجيري في طلائع الجيش ببرنامج خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع علاء عبد العال المدير الفني لطلائع الجيش برنامج لتجهيز الثنائى النيجيري موسيس ولقمان محمد بعد وصولهم للقاهرة عقب التعاقد معهما في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية، وذلك استعداداً للموسم الجديد.

نجح مسئولو طلائع الجيش فى التعاقد مع النيجيري موسيس مهاجم كوارا يونايتد لمدة موسمين كما تم التعاقد مع النيجيري لقمان محمد قائد ريفرز يونايتد لمدة موسمين لتدعيم خط الدفاع بالموسم المقبل.

وتعاقد طلائع الجيش مع 17 صفقة جديدة وهم: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد – كريم حلاوة – محمد دياب – عماد السيد – موسيس- لقمان محمد – العربى بدر".

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الداخلية في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصرى في نسختها الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن مواعيد مباريات كل فريق في غضون الأيام القليلة المقبلة، علما بأن موعد بداية الدوري المصري هو 18 أكتوبر الجارى.

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.