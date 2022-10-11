شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم..هانى رمزى أول مصرى يحترف فى الدورى الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما حققوه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو هانى رمزى نجم الاهلى والمنتخب السابق.

بدايته ونشاته

ولد هانى رمزى فى 10 مارس 1969 بحى عابدين بالقاهرة بدأ مشواره مع الكرة فى سن العاشرة مع النادى الأهلى ، وتدرج معهم وتألق حتى استطاع أن يلفت أنظار المنتخبات القومية .

بعد سنوات مع الاهلى وهو فى سن صغير ضمه الجنرال محمود الجوهرى لصفوف منتخب مصر الأول وذاع صيته من خلال كأس العالم بإيطاليا 1990 .

وكان تألقه مع الفراعنة بوابته للاحترف فى نيوشاتل السويسرى كأصغر محترف مصرى ليبدع مع السويسرون ويتوج بلقب "صخرة الدفاع" وهو لم يكمل عامه الثانى والعشرون.

انتقل هانى رمزى لصفوف فيردر بريمن الألمانى مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة ثلاث سنوات كأغلى لاعب مصرى فضلا عن كونه الأول من المصريين فى الدورى الألمانى ثم انضم لكايزر سلاوترن الألمانى بطل الدورى الألمانى وقتها وسجل مع الفريق رغم كونه مدافعا ثمانية أهداف.

وفى عام 2005 انتقل لصفوف ساربروكن الألمانى لمدة 18 شهرا، وتنتهى بعدها رحلته مع الساحرة المستديرة ليقتحم عالم التدريب.

تولى تدريب عدة أندية منها انبى واتحاد الشرطة الرياضى ، بالإضافة إلى تدريب المنتخب الاولمبى و مدرب عام فى منتخب الشباب و المنتخب الأول فى جهاز اجيرى.