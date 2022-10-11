شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتسلح بـ 14 صفقة صيفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضم نادي المقاولون العرب 14 صفقة صيفية بعد غلق باب الميركاتو الصيفي كان أبرزهم، محمد شوقي غريب، نجل شوقي غريب المدير الفني لذئاب الجبل.
وجاءت صفقات المقاولون الـ 14 كالتالي: عمر سافيولا ـ محمد رزق ـ محمد شوقى غريب ـ فادى فريد ـ سيف العجوز ـ احمد عيد تمساح ـ محمود حفنى ـ محمد ليلة ـ أحمد علاء ـ لؤي وائل ـ عيسى أبو شيهي ـ عبد الله محمود ـ جوزيف أوشايا ـ محمود فهمي.
ويختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة علاء عبد العال، مبارياته الودية بمواجهة المقاولون العرب في الخامسة عصر اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمباريات الموسم الجديد.
وقرر شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، استبعاد 14 لاعبًا من صفوف المقاولون، بالإضافة إلى اعتزال حسن الشامى قائد الفريق الذى تحول إلى العمل الإدارى بالنادي ليشغل منصب مدير شئون اللاعبين.
وضمت قائمة الراحلين عن المقاولون العرب خلال الميركاتو الصيفي الجاري 14 اسمًا من أصحاب الخبرات وهم: محمد سمير ومحمود عبد العزيز ومحمد حمدي زكي ومحمد طلعت وأحمد داوودا وكريم مصطفى وخالد الحسيني وأحمد كابوريا وخالد عبد الرازق وباسم علي، عماد فتحي وأحمد عبد العزيز، أحمد علي، محمود عزت.