شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتسلح بـ 14 صفقة صيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم نادي المقاولون العرب 14 صفقة صيفية بعد غلق باب الميركاتو الصيفي كان أبرزهم، محمد شوقي غريب، نجل شوقي غريب المدير الفني لذئاب الجبل.

وجاءت صفقات المقاولون الـ 14 كالتالي: عمر سافيولا ـ محمد رزق ـ محمد شوقى غريب ـ فادى فريد ـ سيف العجوز ـ احمد عيد تمساح ـ محمود حفنى ـ محمد ليلة ـ أحمد علاء ـ لؤي وائل ـ عيسى أبو شيهي ـ عبد الله محمود ـ جوزيف أوشايا ـ محمود فهمي.

ويختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة علاء عبد العال، مبارياته الودية بمواجهة المقاولون العرب في الخامسة عصر اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمباريات الموسم الجديد.