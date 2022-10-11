شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس سيدات اليد تؤهل الأهلى والزمالك لدور الثمانية مباشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 المقرر انطلاقه يوم 5 ديسمبر المقبل عن تأهل فرق سبورتنج و الأهلى و الزمالك إلى دور الثمانية مباشرة .
وجاءت مواجهات دور الـ 16 كالتالى :
هليوبوليس أمام ممثل قنا
الشمس أمام سموحة
الطيران أمام الزهور
6 أكتوبر أمام المعادي
أصحاب الجياد أمام الجزيرة
الفائز من لقاء هليوبوليس و قنا أمام سبورتنج
الفائز من الشمس و سموحة أمام الأهلي
الفائز من الطيران و الزهور أمام الفائز من أكتوبر و المعادي
الفائز من أصحاب الجياد و الجزيره أمام الزمالك
فيما أسفرت قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 عن تأهل كل من، الشمس وهليوليدو والأوليمبى وهليوبوليس والعبور والمعادى إلى دور الـ 16 .
بينما تشهد مواجهات دور الـ 32 المحدد له يوم 30 أكتوبر الجارى مواجهات بين كل من، سبورتنج مع قارون وطلائع الجيش مع أصحاب الجياد والقناة أمام الترسانة وسموحة مع طما و البنك الأهلى أمام ممثل قنا.
بينما يلتقى الأهلى فى دور الـ32 مع أكاديمية تشامبيون والجزيرة أمام 6 أكتوبر والطيران مع استاد المنصورة والزهور مع أسوان والزمالك مع بنى يوسف.