قرعة كأس سيدات اليد تؤهل الأهلى والزمالك لدور الثمانية مباشرة

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 المقرر انطلاقه يوم 5 ديسمبر المقبل عن تأهل فرق سبورتنج و الأهلى و الزمالك إلى دور الثمانية مباشرة .

وجاءت مواجهات دور الـ 16 كالتالى :

هليوبوليس أمام ممثل قنا

الشمس أمام سموحة

الطيران أمام الزهور

6 أكتوبر أمام المعادي

أصحاب الجياد أمام الجزيرة

الفائز من لقاء هليوبوليس و قنا أمام سبورتنج

الفائز من الشمس و سموحة أمام الأهلي

الفائز من الطيران و الزهور أمام الفائز من أكتوبر و المعادي

الفائز من أصحاب الجياد و الجزيره أمام الزمالك

فيما أسفرت قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 عن تأهل كل من، الشمس وهليوليدو والأوليمبى وهليوبوليس والعبور والمعادى إلى دور الـ 16 .

بينما تشهد مواجهات دور الـ 32 المحدد له يوم 30 أكتوبر الجارى مواجهات بين كل من، سبورتنج مع قارون وطلائع الجيش مع أصحاب الجياد والقناة أمام الترسانة وسموحة مع طما و البنك الأهلى أمام ممثل قنا.

بينما يلتقى الأهلى فى دور الـ32 مع أكاديمية تشامبيون والجزيرة أمام 6 أكتوبر والطيران مع استاد المنصورة والزهور مع أسوان والزمالك مع بنى يوسف.