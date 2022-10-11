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قرعة كأس سيدات اليد تؤهل الأهلى والزمالك لدور الثمانية مباشرة

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة  كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 المقرر انطلاقه يوم 5 ديسمبر المقبل عن تأهل فرق سبورتنج و الأهلى و الزمالك إلى دور الثمانية مباشرة .

 

وجاءت مواجهات دور الـ 16 كالتالى :

 

هليوبوليس أمام ممثل قنا

الشمس أمام سموحة

الطيران أمام الزهور 

6 أكتوبر أمام المعادي 

أصحاب الجياد أمام الجزيرة 

الفائز من لقاء هليوبوليس و قنا أمام سبورتنج

الفائز من الشمس و سموحة أمام الأهلي 

الفائز من الطيران و الزهور أمام الفائز من أكتوبر و المعادي 

الفائز من أصحاب الجياد و الجزيره أمام الزمالك

 

فيما أسفرت قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 عن تأهل كل من، الشمس وهليوليدو والأوليمبى وهليوبوليس والعبور والمعادى إلى دور الـ 16 . 

 

بينما تشهد مواجهات دور الـ 32 المحدد له يوم 30 أكتوبر الجارى مواجهات بين كل من، سبورتنج مع قارون وطلائع الجيش مع أصحاب الجياد والقناة أمام الترسانة وسموحة مع طما و البنك الأهلى أمام ممثل قنا. 

 

بينما يلتقى الأهلى فى دور الـ32 مع أكاديمية تشامبيون والجزيرة أمام 6 أكتوبر والطيران مع استاد المنصورة والزهور مع أسوان والزمالك مع بنى يوسف.

 

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