شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز بيرسى تاو للمشاركة في ضربة بداية الدوري أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لتجهيز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق للمشاركة في مباراة الاسماعيلى بضربة البداية في الدوري بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز في مباراة الاتحاد المنستيرى بدوري أبطال أفريقيا المقبلة.

يستهل الأهلي مشواره في النسخة الجديدة للدوري حين يحل ضيفا على الإسماعيلي، ثم يلاقي نظيره أسوان في الجولة الثانية، ثم الداخلية، وبعدهم الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة.

وبدأ الجنوب إفريقي بيرسي تاو المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لعودته للمشاركة بشكل كامل خلال الأيام القادمة.

وخضع بيرسي تاو لقياسات عضلية لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي على تحسن حالة بيرسي تاو بشكل كبير، بعد تعافيه من إصابته العضلية خلال الفترة الماضية وقطع مرحلة كبيرة من البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد المنستيرى في السادسة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز فى الذهاب بهدف محمد عبد المنعم فى تونس.