شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم للاعب المقاصة المعتزل: موقف زي ده يقويك مش يخليك تاخد قرار غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي رسالة إلى محمد عادل امو، لاعب المقاصة، والذي أعلن اعتزاله مؤخراً بسبب تعثر انتقاله إلى المصري أوالاسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب عبد المنعم عبر حسابه على انستجرام: متخليش حاجة توقفك عن حلمك موقف زي ده يقويك مش يخليك تاخد قرار غلط، لسه المشوار طويل ومحتاج نفس طويل اشتغل واتعب وأكيد ربنا كاتبلك حاجة أحسن بكتير".



محمد عبد المنعم

أعلن محمد عادل امو، لاعب المقاصة، اعتزال الكرة؛ بسبب تعثر انتقاله للمصري والإسماعيلي في الموسم الجديد، رغم توقيعه على عقود الانتقال للناديين، ولكن لم تكتمل الصفقة حتى موعد غلق باب القيد.

يذكر أن امو من مواليد 1999 وتم تصعيده من قطاع الناشئين بنادي المقاصة الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية ويلعب في مركز الجناح، وظهر بشكل جيد في الموسم الماضي رفقة الفريق الفيومي.