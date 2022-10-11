شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب البايرن قبل مواجهة فيكتوريا بلزن فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ سيفتقد جهود عدد كبير من لاعبيه فى المباراة القادمة أمام فيتكوريا بلزن،فى الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا، يأتي ذلك بعد تأكد غياب كلًا من النجم الكندي ألفونسو ديفيز، والنجم الهولندي ماتياس دي ليخت بداعي الإصابة، فى الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول لحاق النجم الألماني سيرجي جانبري بالمباراة القادمة.

وتعد إصابة ديفيز مقلقة بعض الشئ، خاصة أن اللاعب لم يتمكن من إستعادة إتزانه حتى الآن، بعد أن أكد ناجلسمان، المدير الفتي لبايرن ميونخ، عن إصابة بإرتجاج فى المخ، بعد الكرة المشتركة التي كانت بينه وبين جود بيلنجهام فى مواجهة دورتمند الأخيرة، فى حين أن موقف دي ليخت وجانبري أفضل بعض الشئ، خاصة أن الثنائي لا يعاني من إصابات عضلية خطيرة.



بايرن ميونخ يختتم إستعداداته لمواجهة بلزن

ويختتم نادي بايرن ميونخ تدريباته اليوم، إستعدادًا لمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي فى الجولة القادمة، حيث ينوي الفريق البافاري من تحقيق الفوز فى هذه الجولة، لتعزيز صدارته للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة من النقاط، وإعتلاء صدارة المجموعة دون النظر إلى مباريات آخر جولتين.



موعد مباراة بايرن وفيكتوريا بلزن بالأبطال

ومن المقرر أن يستضيف فيكتوريا بلزن فريق بايرن ميونخ غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة، لدوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.