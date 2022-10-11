شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة دوري أبطال أوروبا.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك اليوم الثلاثاء 11_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق شاختار الأوكراني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره شاختار الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويحتل نادي ريال مدريد حاليًا صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، في حين يتواجد شاختار في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا



ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره شاختار، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام نظيره شاختار الأوكراني، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة قوية أمام نظيره شاختار في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء الحادي عشر من أكتوبر 2022.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.



تردد القنوات الناقلة للمباراة ريال مدريد ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا

يستعرض لكم موقع الخليج 365 تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا حيث تذاع عبر قنوات بين سبورت القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا:

التردد (ميجا هرتز) 11013 – 11054 – 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3



ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، 9 نقاط

شاختار، 4 نقاط

لايبزيج، 3 نقاط

سيلتك، نقطة واحدة

يستعرض لكم موقع الخليج 365 تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022.



تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك Mksaby TV

ويمكنكم الحصول على تردد قناة مكسبي من خلال التردد التالي:



-التردد: 11636

-القمر الصناعى: نايل سات

-الاستقطاب: أفقى

-الترميز: 27500

-معامل الخطأ 5/6

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بثمان مباريات قوية يتصدرها مواجهة ميلان الإيطالي أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي في التاسعة مساءً على ملعب سان سيرو، لحساب المجموعة الخامسة، فيما تجمع المباراة الثانية في المجموعة بين ريد بول سالزبروج النمساوي، المتصدر، ومستضيفه دينامو زغرب الكرواتي في التوقيت ذاته.

وفي المجموعة السادسة، يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على شاختار دونيتسك الأوكراني في وارسو، في التاسعة مساءً، لحساب المجموعة السادسة التي يتصدرها الميرنجي بالعلامة الكاملة، فيما تجمع المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها بين سيلتك الأسكتلندي ولايبزيج الألماني على ملعب سيلتيك بارك في نفس التوقيت.

وفي المجموعة السابعة يجد كوبنهاجن الدنماركي نفسه، مرة أخرى، أمام إعصار مانشستر سيتي، حينما يستضيفه في السابعة إلا الربع مساءً على ملعب باركن ستاديون، فيما يحل إشبيلية ضيفًا على بوروسيا دورتموند في التاسعة مساءً لحساب المجموعة ذاتها. ويلتقي باريس سان جيرمان مع بنفيكا البرتغالي في ملعب حديقة الأمراء التاسعة مساءً ضمن منافسات المجموعة الثامنة، فيما يحل يوفنتوس ضيفًا على مكابي حيفا في السابعة إلا الربع لحساب ذات المجموعة.

لحساب المجموعة السادسة، يبحث ريال مدريد، متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، عن حسم تأهله للدور ثمن النهائي من بطولته المفضلة، والتي يحمل الرقم القياسي في الفوز بها -14 لقبًا-، عندما يحل ضيفًا على شاختار الأوكراني.

ويسعى ريال للتغلب على غياب حارسه الأول تيبو كورتوا، والذي يستمر للمباراة الرابعة بسبب الإصابة، وتكرار الفوز على الفريق الأوكراني، بعد الانتصار عليه في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، في مباراة شهدة إهدار كم كبير من الفرص المحققة للفريق الملكي.

وبينما يضع نصب عينيه مباراة كلاسيكو كرة القدم الإسبانية يوم الأحد المقبل، يعتزم الملكي إتمام هدفه الأول الأول ليتمكن من خوض اللقاء أمام غريمه برشلونة وهو في وضع ارتياح، أملا في الفوز أمام الخصم الكتالوني كذلك.

إلا أن شاختار مازال يرغب في الحفاظ على وصافة المجموعة السادسة (لديه الآن 4 نقاط)، ومن ثم يحتاج للتسجيل في مواجهة تهديد لايبزيج، الذي أحيا آماله وبعد الفوز على سلتيك في ألمانيا، وأصبح مرشحا للتأهل.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، يستقبل الفريق الأسكتلندي، المتذيل بنقطة واحدة فقط، فريق لايبزج الألماني، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والذي يبحث عن الفوز للتمسك بآماله في التأهل للدور الثاني من البطولة.