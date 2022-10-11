شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا اليوم 11_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدم موقع الخليج 365 لمتابعيه، خدمة البث المباشر، لأحداث مباراة باريس سان جيرمان، أمام نظيره بنفيكا، في المجموعة الثامنة، من دوري أبطال أوروبا.



حيث يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بنفيكا، اليوم الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، في العاصمة الفرنسية باريس في مواجهة من العيار الثقيل، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

تضم المجموعة الثامنة في موسم 2022-2023 من دوري أبطال أوروبا إلى جانب بنفيكا وباريس سان جيرمان فريقي يوفنتوس، ومكابي.

يدخل باريس سان جيرمان هذه المواجهة وهدفه الانفراد بالصدارة، بعد أن بدأ مشواره في البطولة بشكل مثالي، بالفوز على يوفنتوس في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، ثم فاز خارج ملعبه على مكابي بنتيجة 3-1، قبل أن يتعادل أمام بنفيكا على ملعب "النور" في الجولة الثالثة بنتيجة 1-1.

أما بنفيكا، فيدخل اللقاء وهدفه تعزيز مكانته أكثر في المجموعة استغلالًا لعاملي الأرض والجمهور؛ حيث بدأ الفريق البرتغالي مشواره في المجموعة بشكل مثالي، بالفوز على مكابي بهدفين دون رد، ثم فاز خارج ملعبه على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع برشلونة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق المجموعة الثامنة في موسم 2022-23 من دوري أبطال أوروبا برصيد سبع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بنفيكا، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل مكابي ترتيب فرق المجموعة دون رصيد.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية.



وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بتعليق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا عبر شاشتها.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على التشكيل التالي..

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: سيرجيو راموس - دانيلو بيريرا - ماركينيوس

في خط الوسط: أشرف حكيمي - فيتينيا - ماركو فيراتي - خوان بيرنات

وفي الهجوم: بابلو سارابيا- نيمار- كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لبنفيكا

بينما من المتوقع أن يعتمد روجر شميت مدرب بنفيكا على التشكيل التالي..

أوديسياس فلاخوديموس

أليكساندر باه - أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - أليخاندرو جريمالدو

فلورنتينو - إنزو فرنانديز

ديفيد نيريس - رافا - جواو ماريو

جونسالو راموس

كما أعلن كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة بنفيكا غدا، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأكد باريس سان جيرمان الفرنسي الاثنين، عبر حسابه الرسمي على الإنترنت، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة بنفيكا البرتغالي فى الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة بسبب إصابة طفيفة.

ويعاني نادي العاصمة الفرنسية من إصابات عدة فى صفوفه تطال مدافعه كيمبيبي والبرتغالي ريناتو سانشيس.

وسجّل ميسي هدف باريس سان جيرمان الوحيد فى مواجهة الذهاب أمام بنفيكا التى انتهت بالتعادل 1-1.

وغاب ميسي عن مباراة فريقه الأخيرة ضد رينس في الدوري المحلي بسبب إصابة طفيفة في الساق تعرض لها خلال مباراة الذهاب ضد بنفيكا (1-1) الأسبوع الماضي وطالب على إثرها باستبداله في الدقائق الأخيرة إثر تدخل من أحد لاعبي الفريق البرتغالي.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراة اليوم لمواصلة الانفراد بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، حيث فاز على يوفنتوس في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، ثم فاز خارج ملعبه على مكابي بنتيجة 3-1، قبل أن يتعادل أمام بنفيكا على ملعب "النور" في الجولة الثالثة بهدف لكل فريق.

ويتسلح باريس سان جيرمان خلال لقاء اليوم أمام بطل البرتغال بعاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، والانفراد بصدارة المجموعة الثامنة بلا منازع.

وسقط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ التعادل السلبى أمام نظيره ستاد ريمس، على ملعب أوجيست دولون، فى آخر مواجهة خاضها ضمن فعاليات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم 2022-2023.

وغاب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة الأخيرة فى الدوري الفرنسي، بعدما تعرض لإصابة في مواجهة بنفيكا الماضية، وهو سبب خروجه فى الدقائق الأخيرة من قبل المدرب كريستوفر جاليتيه، كما سيغيب نونو مينديز عن الفريق في مباراة اليوم للإصابة لمدة من 3 إلى 4 أسابيع.

على الجهة الأخرى، يسعى بنفيكا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام باريس سان جيرمان على أرضه ووسط جماهير لخطف صدارة المجموعة في مشوار الصعود إلى الدور التالي.

ويحتل فريق بنفيكا المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف فقط عن الفريق الباريسي، حيث حقق انتصارين أيضًا بالفوز على مكابي بهدفين دون رد، ثم فاز خارج ملعبه على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع باريس سان جيرمان.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب باريس سان جيرمان وبنفيكا فريقي يوفنتوس الإيطالي ومكابي اللذان يلتقيان اليوم أيضا.