شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ميلان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم 11_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقدم “الخليج 365” تغطية شاملة عن مباريات "التشامبيونزليج"، ويرصد التفاصيل الكاملة بشأن مواجهة تشيلسي وميلان، التي تقام على ملعب “سان سيرو”.

يأتي ذلك في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تضم ريد بول سالزبورج ودينامو زغرب.



موعد مباراة تشيلسي وميلان والقنوات الناقلة



حيث تقام مباراة تشيلسي وميلان، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب «سان سيرو»، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium - beIN Sports HD 1 English - beIN Sports FR HD 1.

المعلق: حفيظ دراجي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ميلان بدوري الأبطال

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، كوليبالي، ريس جيمس.

خط الوسط: لوفتس تشيك، كوفاسيتش، تشيلويل.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، بيير إيميريك أوباميانج، ماسون ماونت.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة تشيلسي بدوري الأبطال



حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، بيير كالولو، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، أنتي ريبيتش.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رافاييل لياو، أوليفييه جيرو.

ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

1- ريد بول سالزبوج - برصيد 5 نقاط.

الانتصارات:1

التعادل: 2

الخسارة:0

2- تشيلسي - برصيد 4 نقاط.

الانتصارات:1

التعادل: 1

الخسارة:1

3- ميلان - برصيد 4 نقاط.

الانتصارات:1

التعادل: 1

الخسارة:1

4 - دينامو زغرب - برصيد 3 نقاط.

الانتصارات:1

التعادل: 0

الخسارة:2

يقدم موقع " الخليج 365" معلق مباراه تشيلسي وميلان، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.



ومن المقرر أن يكون معلق مباراة تشيلسي وميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا، هو الجزائري حفيظ دراجي، وتذاع المواجهة التي تجمع الفريقين عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت فريق ميلان أمام نظيره تشيلسي، بفوز البلوز بثلاثية دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأبطال.

وتضم المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الجاري، تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي، بالإضافة إلى فريقي دينامو زغرب الكرواتي، وسالزبورج النمساوي.



وبدأ فريق ميلان مشواره في بطولة دوري الأبطال بالتعادل مع سالزبورج بهدف لمثله، قبل أن يفوز على حساب دينامو زغرب بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية، ثم سقط في الجولة الثالثة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة.

في المقابل، بدأ تشيلسي مشواره في البطولة الأوروبية بأسوأ طريقة؛ إذ خسر بهدف دون رد أمام دينامو زغرب، ثم تعادل مع سالزبورج بهدف لكل منهما في الجولة الثانية، ثم فاز بالجولة الثالثة على ميلان.

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره تشيلسي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف فريق ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي، الثأر من تشيلسي بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، وتحسين وضعه في ترتيب المجموعة الخامسة.

وكان فريق ميلان الإيطالي تلقى هزيمة ثقيلة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فريق ميلان استهل مشواره في دور المجموعات بالتعادل أمام ريد بول سالزبورج بهدف لمثله، ثم فاز على دينامو زغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية، بينما خسر أمام تشيلسي في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر يطمح فريق تشيلسي بقيادة مديره الفني الجديد جراهام بوتر، في خطف نقاط المباراة الثلاث من ميلان، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 16.

واستهل فريق تشيلسي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بشكل كارثي، حيث حصد نقطة واحدة من أول مباراتين، بالهزيمة بالهزيمة أمام دينامو زغرب بهدف نظيف، والتعادل مع سالزبورج 1-1، لكنه استعاد توازنه بالفوز على إيه سي ميلان.