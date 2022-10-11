ميركاتو الزمالك.. صفقتان ضائعتان.. تأمين الوسط بثلاثي جديد.. ومركزين بدون دعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أغلق نادي الزمالك ملف تدعيم الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية الموسم الجديد (2022-2023) وذلك بعد انتهاء فترة الميركاتو الصيفي مساء أمس الإثنين.

وكان الزمالك من الأندية الناشطة خلال الميركاتو بعدما أبرم 10 صفقات لتدعيم الفريق والهدف منها هو مواصلة المنافسة على البطولات سواء كانت محلية أو قارية.

ويعد الهدف الأكبر في الموسم المقبل أمام القلعة البيضاء هو تأكيد التفوق المحلي بعدما حصد ثنائية الدوري والكأس، بالإضافة إلى السعي وراء اللقب الغائب منذ عام 2002 وهو دوري أبطال إفريقيا.

صفقات الزمالك

وحصل الزمالك على 10 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع الثلاثي الأجنبي زكريا الوردي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.

بالإضافة إلى عمرو السيسي ومصطفى شلبي ويوسف حسن ونبيل عماد دونجا ومصطفى الزناري، بجانب عودة عمر جابر والحارس محمد صبحي.

سد الثغرات

ونجحت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور في تلبية الاحتياجات الفنية للبرتغالي فيريرا، خاصة بعد دعم العديد من المراكز التي شهدت نقصًا في الموسم الماضي بسبب قرار وقف القيد.

وبداية سد الثغرات في فريق الزمالك كانت بإعادة محمد صبحي لتدعيم مركز حراسة المرمى ليكون منافسًا لمحمد عواد خاصة بعد رحيل محمد أبو جبل إلى صفوف البنك الأهلي رسميًا.

وفي الجانب الدفاعي، ومع خروج محمود علاء للإعارة إلى الاتحاد السكندري، فكان لابد من تواجد مصطفى الزناري ليكون بجانب محمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالغني والمدافع الشاب حسام عبد المجيد.

وشهدت الجبهة اليمنى للفريق إضافة عمر جابر العائد من جديد إلى قلعة ميت عقبة، ليتواجد مع حمزة المثلوثي وسيد عبد الله نيمار في هذا المركز.

بينما لم تشهد الجبهة اليسرى أي تدعيم في الميركاتو بسبب وجود الثلاثي أحمد فتوح ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة.

3 لاعبين جدد في وسط الملعب

وكان وسط الملعب صاحب النصيب الأكبر في الزمالك خلال سوق الانتقالات بضم 3 لاعبين، خاصة وأن هذا المركز تأثر كثيرًا بخروج طارق حامد والاعتماد فقط على أشرف روقا وإمام عاشور.

ودعم الزمالك وسط ملعبه بالمغربي زكريا الوردي ونبيل عماد "دونجا" وعمرو السيسي.

ولم يشهد الجناح الأيمن أي دعم على غرار الجبهة اليسرى على مستوى اللاعبين الجدد، بسبب وجود أحمد سيد زيزو بالإضافة إلى الاعتماد على محمود عبدالرازق "شيكابالا" في هذا المركز أيضًا.

وفي مركز الجناح الأيسر، جلب الزمالك صفقتين وهما إبراهيما نداي والذي يُجيد اللعب أيضًا كمهاجم وهمي، بجانب مصطفى شلبي أحد أبرز الأجنحة التي ظهرت في الموسم الماضي.

وفي مركز المهاجم، تعاقدت إدارة القلعة البيضاء مع البنيني سامسون لينافس سيف الدين الجزيري بعد رحيل عمر السعيد، بالإضافة إلى ضم اللاعب الشاب يوسف حسن.

ثنائي كان يحلم الزمالك بضمه

ورغم الصفقات العشر التي أبرمها الزمالك إلا أن إدارة النادي كانت تحلم بالتعاقد مع ثنائي إضافي وهما عبدالله السعيد ومروان عطية.

وكان مروان عطية أولوية بالنسبة الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية إلا أن الصفقة توقفت بسبب رغبة نادي الاتحاد السكندري في الاحتفاظ باللاعب وعدم التفريط به في الموسم المقبل.

كما سعت إدارة القلعة البيضاء في تحقيق حلمها بحسم صفقة عبدالله السعيد إلا أن بيراميدز رفضت التفريط في اللاعب.

وفي هذا الشأن قال مرتضى منصور رئيس الزمالك: "أنا كنت أريد ضم عبد الله السعيد، ولكن هو فكر في أنه يتبقى له سنة أو سنتين فقط، وتحدثت مع سالم الشامسي مالك بيراميدز وقال لي عبد الله من أصول النادي".

في النهاية، هل تنجح الصفقات الجديدة في صناعة الفارق مع الزمالك أم يفشل النجوم الجدد في تحقيق ما يحلم به الجماهير البيضاء؟