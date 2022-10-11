هناء حمزة: الأهلي قام بتزوير عقد ابنتي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت هناء حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن الأهلي وقع عقدا مزورا مع ابنتها لاعبة الطائرة مريم مصطفى، وأشارت إلى أن منصبها في الاتحاد يمنعها من الدفاع عنها كما يحب.

وقالت هناء حمزة في تصريحات لقناة "ETC": "ابنتي وقعت على أوراق للحصول على مستحقاتها المتبقية لدى النادي الأهلي بعد انتهاء عقدها، لكن مسؤولي القلعة الحمراء استغلوا توقيعها على هذه الأوراق لتزوير عقد جديد"

وأضافت: "ابنتي كانت تحصل على 200 أو 250 ألف جنيه في الموسم لكنهم وضعوا شرطا جزائيا في العقد المزور بقيمة 3 ملايين جنيه".

وتابعت: "أنا في موقف حرج بسبب منصبي في اتحاد الكرة الطائرة، لو كنت خارج الاتحاد كنت سأستطيع الدفاع عنها كما يجب.. ابنتي هي (عبد الله السعيد الثاني)".

وأردفت نجمة الأهلي السابقة: "رغبة ابنتي هي الانتقال إلى الزمالك وعقدها مع القلعة البيضاء سليم تماما، وتنحيت عن مناقشة هذه الأزمة داخل الاتحاد وأتحدث الآن بصفتي ولية أمر".

واستمرت: "الجهاز الفني تعامل مع ابنتي بقسوة وأخرجها الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى نادي الصيد رغم كونها الأفضل في مركزها، ولم يحدث أي تواصل بيني وبين إدارة النادي بخصوص هذه القضية".

وأتمت: "ربما يتعامل الأهلي مع ابنتي بهذه الطريقة بسبب انتقالها إلى الزمالك لكننا في عصر احتراف وهناك العديد من اللاعبين الذين تنقلوا بين الناديين، أنا لا أنتقد كيان النادي الأهلي لكن انتقاداتي موجهة لتصرفات الأشخاص".