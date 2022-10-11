السوبر المصري.. بيع 85% من تذاكر قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الثلاثاء، نفاد 85% من تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك لموسم "2020-2021"، يوم 28 أكتوبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكتب الحساب الرسمي لمجلس أبو ظبي الرياضي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نفاد 85 % من تذاكر لقاء كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي الذي سيقام في ستاد هزاع بن زايد في العين يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022".

وتوج الزمالك ببطولتي الدوري وكأس مصر للموسم قبل الماضي "2020-2021"، بينما حل الأهلي وصيفًا، ليضرب الفريقان موعدًا في كأس السوبر.