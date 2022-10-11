ثروت سويلم: الأندية لم تعترض على اللعب أثناء كأس العالم.. ولدي تخوف من كلاتنبيرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أنه لم يحدث أي اعتراض من جانب الأندية بشأن لعب مباريات دوري الموسم الجديد أثناء منافسات كأس العالم المقبل بقطر.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قد صرح قبل أيام، بأن الموسم الجديد في مصر سيبدأ يوم 18 أكتوبر الجاري، وينتهي 30 يوينو المقبل، وستلعب بحد أقصى 4 مباريات أثناء كأس العالم 2022.

وقال سويلم في تصريحات لقنلة "صدى البلد": "كل ما نقوم به لصالح الأندية المصرية، دائما ما يكون هناك مشاورات عامة مع الأندية، ونحرص أن تشارك جميع الأندية في الرأي، ويكون رأيهم أساسي في كل قرار".

وأضاف:" هناك مجهود كبير من الرابطة أن يكون هناك مصدر مالي كبير للرابطة لنجاح الدوري، لكن لم يتحدد المبالغ المالية الخاصة بمكافآت الفوز باللقب حتى الآن، وسيتم عمل درع جديد للدوري يليق بأقدم دوري أفريقي وعربي".

وتابع:" سيتم أيضا عمل جائزة لأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف الموسم، ولم نفكر حتى الآن آلية التنفيذ لكن سيتم وضعها بكل حيادية".

وأكمل: " متخوف من كلاتنبيرج، رئيس رابطة تطوير التحكيم المصر، وأنا ضد استقدام حكام أجانب، لكنه لا يمكن الحديث في هذا الأمر لأنه أصبح أمر واقع".

وواصل:" مع كلاتنبيرج وارد أن يكون هناك حكام أجانب حتى في القسم الثاني، نسبة كبيرة سيشهد هذا الموسم وجود اكبر عدد من الحكام الأجانب في الدوري".

واستطرد :" استقدام حكام أجانب ليس لها ضوابط فبما أن الفريقين لن يكون لديهما أي اعتراض وسيتكفل الفريق الذي يطلب حكم أجنبي بالقيمة المالية فلا يوجد ما يمنع ذلك".

وأتم :" إعلان مواعيد جدول مباريات الدوري سيكون خلال الأسبوع الجاري، عامر يعكف حاليا على إعداد الجدول و"عامل معسكر لنفسه"حتى يخرج بالمواعيد في أول الأسبوع".