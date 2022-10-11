لاعب الأهلي: انتقلت لطلائع الجيش لهذا السبب.. ولدي طموحات كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف العربي بدر لاعب النادي الأهلي عن سبب انتقاله إلى صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلن طلائع الجيش عن ضم العربي بدر لاعب الأهلي على سبيل الإعارة وذلك في اليوم الأخير من غلق باب القيد.

وقال بدر في تصريحات عبر قناة الحياة: "صفقة انتقالي إلى طلائع الجيش تمت في اليوم الأخير من القيد، وأتمنى أن أقدم موسم جيد مع الفريق".

وأضاف: "إعارتي إلى الطلائع لمدة موسم واحد مع عدم وجود نية للبيع ويتبقى في عقدي مع الأهلي 3 مواسم آخرى".

وأكمل: "فضلت الخروج من الأهلي على سبيل الإعارة من أجل المشاركة في المباريات وللحفاظ على فرصة التواجد مع المنتخب الأوليمبي".

وتابع: "أمتلك طموحات كبيرة مع طلائع الجيش خاصة وأن الفريق أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع وأتطلع للمشاركة في البطولة العربية".