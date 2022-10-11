هل يبدأ الأهلي الموسم الجديد بمهمة نصف مكتملة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أغلق النادي الأهلي ملف تدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد (2022-2023)، بعد انتهاء الميركاتو الصيفي مساء أمس الإثنين.

الأهلي أبرم 5 صفقات في الميركاتو الصيفي المنتهي، بضم المهاجم البرازيلي برونو سافيو من بوليفار البوليفي، والجناحين شادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا كليوباترا، والمدافع عبد الرحمن رشدان والجناح كريم الدبيس من وادي دجلة.

وبعد الفوز على الاتحاد المنستيري (1-0) في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا الأحد الماضي، يستعد الأهلي لبداية مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى الأسبوع المقبل.

هل يدخل الأهلي الموسم الجديد بمهمة نصف مكتملة؟

بالنظر في الصفقات التي أبرمها الأهلي، نجد أن إدارة القلعة الحمراء وجهت الجانب الأكبر من تركيزها على دعم الهجوم، بضم 4 لاعبين يلعبون إما في مركز رأس الحربة أو كأجنحة، بجانب لاعب وحيد في الخط الخلفي.

يأتي ذلك بعد رحيل عدد من لاعبي الهجوم وأبرزهم أليو بادجي وصلاح محسن ولويس ميكيسوني وأحمد ياسر ريان فضلا عن اعتزال وليد سليمان، بجانب مغادرة عدد من لاعبي الخط الخلفي مثل بدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان "بيكهام".

الميركاتو الصيفي لم يشهد خروج لاعبي وسط من القوام الأساسي للأهلي، لكن على الرغم من ذلك، فإن النادي الأحمر كان يسعى لتدعيم هذا المركز.

واقترن اسم عدد من لاعبي الوسط بالانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي، يأتي على رأسهم محمد رضا "بوبو" لاعب فيوتشر، ومصطفى شلبي لاعب إنبي الذي انتقل إلى الزمالك.

وبحسب ما علمه الخليج 365 في نهاية سبتمبر الماضي، فإن الأهلي يدرس بجدية فكرة إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل، والذي سيشهد نشاطا أكبر للأندية في مختلف الدوريات، بعكس الميركاتو الصيفي الذي بدأ في مصر مع نهايته في مختلف دول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي يبدأ مشروعا جديدا مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي تولى تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الماضي، ليخوض مع "المارد الأحمر" تجربته التدريبية الأولى خارج أوروبا.

وكان عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن كولر لا يتعجل إبرام الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية، ولا يمانع الانتظار حتى الميركاتو الشتوي.