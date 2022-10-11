الامارات | صدمة جديدة تزيد من هموم ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة عقب خسارته أمام آرسنال في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الأحد الماضي، بعدما تأكد غياب أحد أبرز نجومه لفترة طويلة بداعي الإصابة.

وذكرت صحيفة «ليفربول إيكو»، أن الكولومبي لويس دياز سيغيب لفترة قد تمتد إلى نهاية ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن دياز لن يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، ولكن قوة الإصابة ستبعده 8 أسابيع على أقل تقدير ليتأكد غيابه عن 10 مباريات مع «الريدز».

وغادر دياز إستاد الإمارات على عكازين وبدعامة في الركبة وذلك عقب إصابته في الشوط الأول من مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الأحد، بعدما تعرض للإصابة خلال لعبة مشتركة مع توماس بارتي، علماً بأنه صنع هدف فريقه الأول الذي أحرزه داروين نونيز.