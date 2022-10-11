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الامارات | جدول مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء في والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يأتي مباريات الجولة الرابعة ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تقام اليوم الثلاثاء (بتوقيت الإمارات):

المجموعة الخامسة
(23:00) دينامو زغرب (كرواتيا) - سالزبورغ (النمسا).

(23:00) ميلان (إيطاليا) - تشلسي (إنجلترا).

المجموعة السادسة

(23:00) شاختار دانييتسك (اوكرانيا) - (إسبانيا).
(23:00) سلتيك (اسكتلندا) - لايبزيغ (ألمانيا).

المجموعة السابعة
(20:45) اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - مانشستر سيتي (إنجلترا).

(23:00) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - إشبيلية (إسبانيا).

المجموعة الثامنة
(20:45) مكابي حيفا (اسرائيل) - يوفنتوس (إيطاليا).

(23:00) باريس سان جرمان (فرنسا) - بنفيكا (البرتغال).

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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