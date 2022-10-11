شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا اليوم 11_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء 11-10-2022 أمام نظيره كوبنهاجن الدنماركي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وينطلق لقاء مانشستر سيتي وكوبنهاجن في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ويقام اللقاء على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، في حين يتواجد كوبنهاجن الدنماركي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط



ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، إيمريك لابورت، ناثان آكي، سيرجيو جوميز.

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، جاك جريليش.

خط الهجوم: رياض محرز، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.



القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

يبحث العديد من عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان، عن القنوات الناقلة لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وخاصة مباراة مانشستر سيتي وكومبنهاحن التي من المقرر إقامتها مساء اليوم.



وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، هي الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام.



القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا وترددها، وذلك بجانب شبكة بي إن سبورتس.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية:

التردد: 11493 أفقي.

معدل الترميز: 22000.

القمر: Astra 19.2°e.

قناة ZDFالألمانية:

التردد:11954 أفقي.

التردد 11836 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Astra 19.2°e.

قناة Idman:

التردد: 11169 أفقي.

معدل الترميز: 20400.

القمر: AzerSpace 46°E.

قناة AZ Tv:

التردد: 11169 أفقي.

معدل الترميز: 20400.

القمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Tv3:

التردد: 11900 عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Badr 26°E.

وهذه المواجهة يعلق عليها الحكم التونسي رؤوف خليف، فيما تنقل على قنوات رياضية عالمية أخرى من ضمنها تي في الثالثة الدنماركية وسكاي سبورت فوتبول الإيطالية وسوبر سبورت برايم الاسبانية وماتش فوتبول تي في.

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ويسعى السيتي إلى مواصلة المشوار في البطولة الأوروبية في صدارة المجموعة، إذ يمتلك حاليا 9 نقاط بفارق ثلاث أمام بوروسيا دورتموند الألماني صاحب النقاط الست، بينما إشبيلية الاسباني لديه نقطة كما كوبنهاجن.

مباراة السيتي وكوبنهاجن مباشر تجري بالتزامن مع مواجهات أخرى في دوري أبطال أوروبا، إذ يحل ريد بول سالزبورج النمساوي ضيفا على دينامو زغرب الكرواتي، في حين يستضيف ميلان الإيطالي نظيره تشيلسي الإنجليزي أيضا.

وكشف بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، موقفه من إراحة النجم النرويجي إيرلينج هالاند في مباراة اليوم المرتقبة أمام كوبنهاجن في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، موسم 2022/23.

مانشستر سيتي على بُعد ثلاث نقاط من التأهل إلى دور الـ16، ويمكن أن يحدث ذلك اليوم خاصة أن مانشستر سيتي فاز في الجولة الماضية على كوبنهاجن بخماسية نظيفة.

من جانبه، يقدم هالاند أداءً أكثر من مميز مع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم في مختلف المسابقات، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 3 أهداف.

وسُئل جوارديولا، في مؤتمره الصحفي اليوم، عما إذا كان ينوي إراحة هالاند غدًا وعدم الدفع به في التشكيل الأساسي.

ورد بيب قائلًا: "لا، سيقرر الأطباء ما يجب عليهم فعله، لذلك أنا لا أفكر في هذا الأمر".

وأضاف: " اليوم سنفعل الشيء نفسه، علينا التحدث مع اللاعبين، صحيح أن هناك خطر الإرهاق، يجب أن يشمل الجميع".

وواصل: "هالاند أحد الأفضل، لدي العديد من المهاجمين الجيدين جدًا وهو أحدهم، إنه يفهم بسرعة وهو رجل لطيف، إنه قادر على القيام بذلك من أجل الفريق، لكننا بحاجة إلى العمل معًا وقد حدث ذلك".