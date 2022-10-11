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أبرزها «مواجهة ميلان وتشيلسي» .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي مانشستر سيتي بنظيره كوبنهاجم الدنماركي، ويواجه ميلان الإيطالي نظيره ، ويلعب أمام شاختار الأوكراني.

 أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

(الجولة الرابعة):

6:45 مساءً.. مانشستر سيتي وكوبنهاجن.. القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

6:45 مساءً.. مكابي حيفا ويوفنتوس .. القناة الناقلة ( بى ان سبورت بريميوم 12).

9:00 مساءً.. بوروسيا دورتموند وإشبيلية.. القناة الناقلة (بى ان سبورت اكسترا 1).

9:00 مساءً.. باريس سان جيرمان وبنفيكا.. القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 3).

9:00 مساءً.. سيلتك ولايبزج

9:00 مساءً.. شاختار دونيتسك وريال مدريد.. القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 2).

9:00 مساءً.. ميلان وتشيلسي..القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

9:00 مساءً.. دينامو زغرب ولايبزج

الدوري السعودي

5:15 مساءً.. اتحاد جدة وضمك.. القناة الناقلة (SSC1 HD).

البطولة العربية للأندية لكرة السلة

12:00 مساءً.. الأهلي ضد أهلي حلب السوري

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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