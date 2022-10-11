شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى أول فريق يتخطى حاجز الألف هدف فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الأهلى مع إسكو فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى بموسم 80-81 حدثاً تاريخياً تمثل فى تسجيل محمد عامر نجم المارد الأحمر الهدف رقم 1000 للأهلى فى الدورى فى مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 1980.

التقى الأهلى مع مضيفه إسكو فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى "80-1981"، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين فى شباك إكرامى فى مفاجأة كبرى، الهدف الأول سجله عطية شحاتة بعد مرور 5 دقائق من الشوط الأول، وأضاف رأفت جبريل الهدف الثانى فى نفس الدقيقة من الشوط الثانى، لينتفض الأهلى حامل اللقب والمتصدر حتى الأسبوع الرابع ويسجل محمد عامر الهدف الأول فى الدقيقة العاشرة وأضاف مصطفى يونس هدف التعادل من ضربة جزاء احتسبها الحكم عبد الرءوف المرشدى بعدها بدقيقتين، وقبل نهاية الوقت تتجلى روح الفانلة الحمراء ويسجل فوزى سكوتى هدف التقدم وبعدها بثلاث دقائق يضيف محمود الخطيب هدف التعزيز لتنتهى المباراة بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين ليستعيد الأهلى الصدارة بفارق نقطة عن الزمالك.

سجل محمد عامر الهدف رقم "1000" للأهلى فى مسابقة الدورى فى المواسم المكتملة ليصبح الأهلى أول نادٍ يتخطى حاجز الألف هدف فى مسابقة الدورى.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.